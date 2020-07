La Russia vuole registrare il suo vaccino entro il 10 agosto

Il vaccino per il Covid a cui sta lavorando l'istituto nazionale di ricerca russo Gamaleya è stato inviato al dipartimento competente del ministero della Salute per la valutazione degli esperti e ci si aspetta che la sua registrazione avvenga tra il 10 e il 12 agosto: lo ha detto una fonte all'agenzia di stampa russa Interfax. Secondo fonti della Cnn, la Russia punta al 10 agosto per l'approvazione del vaccino in modo da essere il primo paese al mondo a compiere questo passo, "nonostante le preoccupazioni sulla sua sicurezza ed efficacia".