Scuola Vaccini, raggiunto il 90,45% del personale scolastico e universitario Bianchi: dato prof testimonia senso responsabilità

Trend positivo per le vaccinazioni in favore del personale scolastico e universitario: secondo l’ultimo report settimanale pubblicato dalla Struttura Commissariale, nell’ultima settimana la percentuale di persone che ha ricevuto la prima somministrazione di vaccino o dose unica ha raggiunto quota 90,45%. I dati sono in aggiornamento sulla base delle comunicazioni da parte delle Regioni."Oltre il 90% del personale della #scuola è vaccinato. I dati diffusi dalla Struttura del Commissario Figliuolo testimoniano il senso di responsabilità del nostro settore per la ripresa di #settembre. Anche da ragazze e ragazzi sta arrivando un segnale di fiducia. Andiamo avanti". Lo afferma con un tweet il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi.