Studi in Emirati Arabi, vaccino Sinopharm efficace all'86 per cento

Il vaccino sperimentale cinese contro il Covid-19 ha dimostrato di essere efficace all'86% nel proteggere le persone contro il coronavirus, secondo i risultati provvisori di uno studio di fase 3 negli Emirati Arabi Uniti. Un buon risultato per la Cina che concorre con le nazioni occidentali per rallentare la diffusione del coronavirus. Gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto sapere, attraverso l'agenzia di stampa ufficiale, di aver registrato il vaccino da Sinopharm di proprietà statale.Gli studi di fase 3 del vaccino di Sinopharm sono iniziati a luglio e, poi è iniziata la somministrazione di emergenza. L'analisi ha mostrato che il 99% dei partecipanti ha sviluppato anticorpi contro la malattia, secondo l'agenzia. Il vaccino candidato di Sinopharm, o China National Pharmaceuticals Group, si basa su un virus inattivato, il che significa che l'agente patogeno è indebolito per l'uso sugli esseri umani. I risultati di Sinopharm contrastano con un altro vaccino Covid-19, il candidato CoronaVac di Sinovac Biotech, che ha mostrato risultati inconcludenti nei primi studi sul suo livello di protezione. Il tasso di efficacia è inferiore a quello dei due vaccini sviluppati da BioNTech insieme a Pfizer e da Moderna. Tuttavia, il livello dell'86% supera la soglia del 50% che gli scienziati internazionali considerano accettabile. Ciò rende il vaccino di Sinopharm un potenziale candidato per molti paesi, specialmente quelli nei mercati emergenti. Il vaccino può essere conservato a temperature di frigorifero regolari, a differenza di quello di BioNTech/ Pfizer. Ciò lo rende un'opzione interessante per i paesi in via di sviluppo.