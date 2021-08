Il campione diventa papà Valentino Rossi annuncia: "Franci è incinta, aspettiamo una bambina"

"Dopo un'attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina".Valentino Rossi dà sui social il lieto annuncio, corredato da tre foto e in una di queste, compare con un camice da dottore mentre ausculta con uno stetoscopio la pancia della compagna.Nelle altre due, la coppia sorride abbracciata guardando verso l'obiettivo.Solo il 5 agosto scorso, prima del Gp di Stiria, il nove volte campione mondiale di motociclismo aveva annunciato la sua decisione di lasciare le corse a fine stagione, a 42 anni compiuti, dopo una trentina vissuti per lo più in sella.Per il futuro aveva ipotizzato un passaggio alle quattro ruote e comunque un netto cambiamento rispetto al presente, ma senza citare la sua vita privata, anche se molti hanno ipotizzato come probabili per il 2022 le nozze con la fidanzata Francesca Sofia Novello, modella e presentatrice di 27 anni, e anche l'arrivo di un figlio.