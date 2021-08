"Siamo contenti" Valentino Rossi e la figlia in arrivo: "Almeno non la metterò sulla moto.." Il pilota di Tavullia e le gioie della paternità: "Due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice"

Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina 🎀

After a careful visit we can tell you that Franci is pregnant!We are expecting for a girl 🎀 pic.twitter.com/SkEysK7NUX — Valentino Rossi (@ValeYellow46) August 18, 2021

A Silverstone, per il Gp di Gran Bretagna, Valentino Rossi comincia il weekend parlando della sua paternità e della figlia in arrivo: "volevamo prenderci una pausa dopo il ritiro, ma non abbiamo perso tempo! Siamo contenti, due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice. Poi è una bambina, avrei preferito un maschio, ma almeno non la metterò sulla moto...".L'annuncio dato su twitter subito dopo FerragostoIl pilota di Tavullia lascia il motomondiale dopo una carriera piena di successi. Dall’esordio nel 1996 Rossi appende il “casco” dopo 25 lunghi anni conditi da 9 titoli mondiali, 115 vittorie e 235 podi in più di 400 gare disputate. Numeri da record che rendono Rossi l’unico pilota ad aver vinto in quattro categorie diverse, tra 125, 250, 500 e MotoGP.