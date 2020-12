Zona arancione da domenica Coronavirus, la Valle d'Aosta autorizza l'apertura delle piste di sci di fondo E' consentito "lo svolgimento di attività sportiva all'aperto presso impianti, centri e circoli sportivi, comprese le piste di sci nordico" con il distanziamento di due metri e senza usare gli spogliatoi

La Valle d'Aosta, da domenica 6 dicembre zona arancione, apre le piste di sci di fondo e consente di raggiungerle anche a chi si trova in altri comuni del territorio regionale.Lo prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Erik Lavevaz, "ferme restando le misure previste dal Dpcm 3 dicembre 2020". E' consentito "lo svolgimento di attività sportiva all'aperto presso impianti, centri e circoli sportivi, comprese le piste di sci nordico" con il distanziamento di due metri e senza usare gli spogliatoi.Con ordinanza del ministro della Salute, la Valle d'Aosta è posta a partire da domenica 6 dicembre, in zona arancione,rispetto alle disposizioni contenute nel nuovo Dpcm del 3 dicembre 2020. Oltre a quanto determinato dal Dpcm del 3 dicembre, sul territorio regionale si devono osservare le seguenti disposizioni:Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi esclusivamente all'interno del proprio comune senza necessità di motivare lo spostamento; dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate (con autocertificazione) esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.Sono 46 i casi positivi in Valle d'Aosta per un totale di 6.692 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale del 5 dicembre. I positivi attuali sono 1.056, 24 in meno del giorno precedente, di cui 107 ricoverati. Tra questi 9 sono in terapiaintensiva e 940, 20 meno di ieri, invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Sono 330 invece i decessida inizio pandemia, 4 in più rispetto al 4 dicembre