La segretaria al Tesoro statunitense lancia l'allarme Yellen: la variante Delta minaccia l'economia Si potrebbe prolungare la durata dei sussidi extra creati a contrasto della pandemia di coronavirus

"La variante Delta potrebbe porre sfide a breve termine alle economie locali e al mercato del lavoro".Questo l'allarme lanciato dalla Segretaria del Tesoro statunitense, Janet Yellen, in una lettera inviata al Congresso. "L'American Rescue Plan", scrive Yellen nella lettera firmata con il segretario al Lavoro, Martin Walsh, "ha stanziato 350 miliardi di dollari per sostenere le comunità nella risposta alla pandemia e affrontare i suoi impatti economici".Secondo Yellen, nella proposta di legge sul budget dovrebbe essere inserita la riforma del sistema dei sussidi di disoccupazione. Per la segretaria al Tesoro, preoccupata per il mercato del lavoro, alcuni Stati potrebbero prolungare la durata dei sussidi extra creati a contrasto della pandemia di coronavirus, il cui termine è previsto il 6 settembre.Già a margine del G20 Finanze a Venezia, incontrando la stampa, Yellen aveva posto il problema: "La variante Delta del Covid potrebbe minacciare la ripresa globale perché siamo un'economia interconnessa, ciò che accade in qualsiasi parte del mondo colpisce tutti gli altri Paesi".