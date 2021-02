Lotta alla pandemia Allarme varianti, Galli: "I reparti del Sacco di nuovo pieni" Al via monitoraggio delle mutazioni per testare la sensibilità dei test antigenici. L'Agenzia UE per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'Istituto superiore di sanità: rafforzare distanziamento, smart working e restrizioni negli spostamenti. Studio Usa individua 7 varianti

Da quella inglese a quella brasiliana, le nuove varianti "che presentano diverse mutazioni nella proteina spike, non dovrebbero in teoria causare problemi ai test antigenici, in quanto questi rilevano la proteina N". Tuttavia, "è da tenere presente che anche per la proteina N stanno emergendo mutazioni che devono essere attentamente monitorate per valutare la possibile influenza sui test antigenici che la usino come bersaglio". A spiegarlo è una nuova circolare del Ministero della Salute sui test antigenici rapidi alla luce della circolazione delle nuove varianti del virus.Ieri la direttrice dell'Ecdc (l'Agenzia Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie) Andrea Ammon in una nota che accompagna l'ultima valutazione del rischio sul Covid-19 in Europa ha lanciato un nuovo allarme: "Dalla nostra ultima valutazione la situazione epidemiologica è rimasta molto preoccupante"."A meno che le misure non farmaceutiche" come distanziamento, telelavoro ove possibile, restrizione agli spostamenti, mascherine e igiene mani, "non vengano continuate o addirittura rafforzate, nei prossimi mesi dovrebbe essere previsto un aumento significativo dei casi e dei decessi correlati al Covid-19", ha aggiunto.Oggi a lanciare un nuovo allarme sulla situazione dei reparti ospedalieri è Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano: "Io mi ritrovo il mio reparto invaso da nuove varianti, riguarda tutta l'Italia e ci fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri: questa è la realtà. Davanti a questo, anche chi vi dice 'attenzione dobbiamo chiudere di più' può correre il rischio di esagerare nel fare questa affermazione. Ma il rischio di esagerare è inferiore alla probabilità di avere purtroppo per l'ennesima volta ragione".“Non ce le siamo inventate noi le varianti. Ci sono e sono più contagiose. Hanno maggiore facilità a diffondersi in situazioni non sicure. Questo è molto spiacevole, ma è un dato di fatto. Non è che possiamo metterci a un tavolo e fare una trattativa sindacale o politica con il virus. Il virus segue le sue regole e le sue modalità di diffusione. Per cui, è inutile raccontarci tutte le cose che continuiamo a sentirci raccontare in merito al discorso del disastro che sta facendo questo virus e quindi dobbiamo per forza riaprire. Siamo tutti d'accordo che vorremmo riaprire tutto quello che si può aprire", ha concluso.A confermare la situazione anche Maurizio VIecca, primari del medesimo ospedale: "Ci stiamo di nuovo riempiendo dopo un periodo tranquillo, abbiamo dovuto ripristinare i letti Covid che avevamo iniziato a utilizzare per pazienti con patologie diverse. Il problema non sono tanto le varianti ma il contagio e' aumentato, com'era molto prevedibile, per la riapertura delle scuole, il conseguente nuovo affollamento dei mezzi pubblici e i ristoranti presi d'assalto a pranzo. A questo punto tanto valeva aprirli anche a cena che cosi' la clientela si 'diluisce' senza concentrarsi solo in determinati orari. Cosi' come non ha senso per esempio che le pasticcerie debbano chiudere alle 18 invece che alle 19 e 30, come se in quell'ora e mezzo cambiasse qualcosa”.Dopo le varianti inglese e sudafricana del coronavirus, diffuse ormai a macchia d'olio quantomeno in Europa, nuove mutazioni e conseguenti varianti sembrano avere origine anche negli Stati Uniti, dove ricercatori stanno indagando la possibilità che vi siano fino a sette nuove varianti originate appunto negli Usa e che presentano un maggiore livello di contagiosità. Ne scrive il New York Times citando uno studio pubblicato domenica e in cui si fa riferimento a sette crescenti derivazioni del coronavirus individuate in diversi Stati.In comune hanno tutte la mutazione inuna specifica area genetica. "C'è chiaramente qualcosa che sta succedendo in queste mutazioni", ha affermato Jeremy Kamil,virologo della Louisiana State University e co-autore del nuovo studio cui fa riferimento il New York Times. Ciò che non è ancora chiaro però è se sia proprio questa mutazione che i vari ceppi hanno in comune a rendere le varianti più contagiose, ma i sospetti in tal senso sono alimentati dal fatto che la mutazione compaia in un gene che accede alle cellule umane."Nel contesto italiano, in cui la vaccinazione delle categorie di popolazione più fragile sta procedendo rapidamente ma non ha ancora raggiunto coperture sufficienti, la diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante se non vengono adottate misure di mitigazione adeguata". È quanto sottolinea l'Istituto superiore di sanità nello studio di prevalenza della variante VOC 202012/01 (Regno Unito) in Italia relativo alla indagine svolta lo scorso 4-5 febbraio.Considerata la circolazione nelle diverse aree del paese "si raccomanda di intervenire al fine di contenere e rallentare la diffusione della variante VOC 202012/0, rafforzando/innalzando le misure in tutto il paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali misure in atto". È quanto afferma l'Istituto superiore di sanità nello studio di prevalenza della variante VOC 202012/01 (Regno Unito) in Italia, relativo alla indagine svolta lo scorso 4-5 febbraio.