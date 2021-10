La tragedia ai Castelli Romani Velletri, si uccide lanciandosi dalla finestra. Trovata in casa la moglie morta Il 72enne è morto in ospedale. Dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio. Sul posto medico legale e magistrato

Probabile omicidio-suicidio a Velletri, comune dei Castelli Romani. Un 72enne si è gettato dalla finestra del terzo piano della sua palazzina in via Matteotti 5. L'uomo, ex carabiniere, soccorso dai sanitari del 118, è morto in ospedale. All'arrivo dei carabinieri nell'appartamento è stato trovato il cadavere della moglie che presenterebbe diverse ferite.Ad indagare i militari della Compagnia e della Stazione di Velletri e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati per i rilievi. Sul posto medico legale e magistrato di turno della procura di Velletri.L'uomo era in congedo dal 1996. Avrebbe colpito più volte la moglie con un oggetto contundente.