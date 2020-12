Bruxelles Oggi e domani vertice Ue: sul tavolo sblocco Recovery, Mes, clima, Turchia, Usa E von der Leyen riferirà sulla situazione dei negoziati Brexit

L'agenda del Consiglio europeo che si riunisce, fisicamente, oggi e domani a Bruxelles, prevede, come sottolinea il suo presidente Charles Michel nella lettera di convocazione ai capi di Stato e di governo, "molte questioni importanti" da affrontare.A partire dalle 13, dopo il tradizionale discorso preliminare del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, i leader dei Ventisette esordiranno parlando dellae degli sviluppi positivi sui vaccini."Ciò non significa tuttavia - avverte Michel nella sua lettera - che la pandemia sia finita. Ora possiamo intensificare i nostri preparativi per la diffusione e la distribuzione dei vaccini. Dobbiamo sostenere i nostri sforzi per coordinarci sui test e sull'eliminazione delle restrizioni, anche per i viaggi, quando la situazione epidemiologica lo consente".Come secondo punto in agenda, si cercherà di superare il veto polacco-ungherese sul bilancio pluriennale e i fondi di, con buone probabilità di successo sulla base di una proposta tedesca presentata ieri ai Ventisette. Michel si dice "fiducioso che si possa trovare un accordo su un pacchetto comune per consentire la rapida attuazione sia del quadro finanziario pluriennale che del Fondo per la ripresa"."Penso che sia una proposta molto utile perché ci può far fare finalmente un passo avanti" ha commentato il Commissario europeoche poi ha aggiunto: "Non credo sia toccata minimamente l'intesa che era stata raggiunta dal Consiglio con il Parlamento europeo e credo che saranno i leader a valutarla, ma che una valutazione positiva potrebbe aprire la strada finalmente alla partenza del percorso di ratifiche e quindi all'attuazione di Next Generation Eu".Una buona parte della discussione sarà poi dedicata ai nuoviper il 2030, per i quali occorre un non facile accordo unanime. Secondo Michel, l'obiettivo della riduzione delle emissioni almeno del 55% entro il 2030 "è alla nostra portata", e "il lavoro sul modo migliore per raggiungere questo ambizioso obiettivo è a buon punto". L'accordo "sarebbe un risultato importante e sosterrebbe la nostra rivendicazione di svolgere un ruolo di primo piano nella lotta al cambiamento climatico", sottolinea il presidente del Consiglio europeo.Alla cena di lavoro si parlerà delle nuove prospettive di rilancio del rapporto transatlantico con la, con l'intenzione di "gettare le basi per un partenariato forte e paritario".E si darà probabilmente il via libera alle sanzioni, a questo punto pressoché inevitabili, contro la. I Ventisette constateranno che il regime di Ankara non ha colto l'opportunità dell'"agenda positiva" che il Consiglio europeo di ottobre aveva offerto e auspicato, e ha continuato invece con le sue provocazioni nel Mediterraneo orientale.Venerdì mattina si comincia con il, a cui bisogna dare "una nuova dimensione" e prospettive di rilancio; poi si passa ai temi della, della lotta al, alla, all'estremismo violento, che richiedono più cooperazione fra gli Stati membri.Quindi il vertice si convertirà in "" inclusivo, cioè allargato alla partecipazione di tutti i paesi dell'Ue. La discussione, in presenza anche della presidente della,Christine Lagard,e e del presidente dell', Paschal Donohoe, riguarderà gli ulteriori passi per completare l'(a cui manca ancora il regime comune di garanzie sui depositi) e l'Unione dei mercati dei capitali.Michel non lo dice nella lettera di convocazione, ma sarà anche l'occasione per i leader di dare il loro "endorsement" alla riforma del, dopo il recente accordo dell'Eurogruppo e ora anche il via libera del Parlamento italiano, sui cui riferirà il premier. Spiragli di intesa anche su. Oggi sul tavolo del vertice Ue potrebbe arrivare una proposta tedesca che potrebbe superare il veto di Polonia e Ungheria che blocca l'intero bilancio Ue.Infine, la presidente della Commissione europea,, riferirà sullo stato e le prospettive dei negoziati per le relazioni Ue-Regno Unito dopo la, a seguito della sua cena di lavoro con il premier britannico,, e a ridosso ormai dell'uscita di Londra dal mercato unico europeo, entro tre settimane. "I negoziati sono in corso sulla base del nostro mandato comune. Non c'è l'intenzione di programmare una discussione in merito" fra i leader, conclude Michel.