Diocesi di Sao José do Rio Preto Vescovo protagonista di un video hot in Brasile, Papa Francesco lo rimuove La registrazione è stata diffusa sui social nei giorni scorsi

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di, in Brasile, presentata dal vescovo, monsignorI media brasiliani riferiscono che nei giorni scorsi era stata diffusa dai social network la registrazione di una sua video-chiamata "hot" con un'altra persona nella quale appariva nudo. Il Papa ha nominato dunque amministratore apostolico della "sede vacante" mons. Moacir Silva, arcivescovo di Ribeirao Preto.Sempre oggi e sempre in Brasile il Papa ha nominato Vescovo della Diocesi di(Brasile) Valdemir Ferreira dos Santos, trasferendolo dalla Diocesi di Amargosa. .è nato il 30 marzo 1960 a Nova Canaã, Arcidiocesi Metropolitana di Vitória da Conquista, nello Stato di Bahia. Ha compiuto gli studi di Filosofia nel Seminario Maggiore della Diocesi di Teófilo Otoni e nelle Faculdades Adamantinenses Integradas di São Paulo e quelli di Teologia presso la Pontificia Facoltà Nossa Senhora da Assunção. Ha ottenuto la Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino - Angelicum di Roma. Il 6 settembre 1987 è stato ordinato sacerdote per l'Arcidiocesi Metropolitana di Vitória da Conquista, nella quale ha svolto gli incarichi di coordinatore della Catechesi e della Pastorale vocazionale; direttore Spirituale del Movimento Cursilhos de Cristandade; professore nell'Istituto di Filosofia e nel Centro di Formazione per i laici; parroco; vice-rettore e poi Rettore del Seminario di Filosofia; Rettore del Seminario Propedeutico; direttore della Scuola di formazione di Diaconi permanenti; Vicario Episcopale; Economo Arcidiocesano; membro del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori. Inoltre, ha collaborato nel Coordinamento della Catechesi del Regionale Nordeste 3 della Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Il 17 marzo 2010 è stato nominato Vescovo di Floriano ed ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 30 maggio successivo. Il 4 maggio 2016 è stato trasferito alla Sede di Amargosa.