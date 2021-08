Via dall'Afghanistan gli ultimi soldati Usa. I Talebani: è il momento piacevole della vittoria

Condividi

I talebani controllano l'aeroporto di Kabul e detengono il pieno controllo dello scalo dopo che l'ultimo aereo americano ha lasciato la sua pista. Lo scrive LaPresse/AP. I leader talebani in seguito hanno simbolicamente attraversato la pista, segnando la loro vittoria."Il mondo avrebbe dovuto imparare la lezione e questo è il momento piacevole della vittoria", ha detto il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid in un livestream postato da un militante."Dopo 20 anni abbiamo sconfitto gli americani", ha detto Mohammad Islam, una guardia talebana all'aeroporto della provincia di Logar con in mano un fucile Kalashnikov."Se ne sono andati e ora il nostro paese è libero".Ha aggiunto: "È chiaro cosa vogliamo. Vogliamo la sharia (legge islamica), pace e stabilità".Anche Mohammad Naeem, portavoce dell'ufficio politico dei talebani in Qatar, si è espresso in un video online all'inizio di martedì. "Grazie a Dio tutti gli occupanti hanno lasciato completamente il nostro paese", ha detto, congratulandosi con i combattenti riferendosi a loro come mujahedeen, o guerrieri santi."Questa vittoria ci è stata data da Dio. Fu dovuto a 20 anni di sacrifici da parte dei mujahidin e dei suoi leader. Molti mujahedeen hanno sacrificato la loro vita''.Mohammad Naeem, portavoce dell'ufficio politico dei talebani in Qatar, ha aggiunto: "Grazie a Dio tutti gli occupanti hanno lasciato completamente il nostro paese", ha detto, congratulandosi con i combattenti riferendosi a loro come mujahedeen, o guerrieri santi."Questa vittoria ci è stata data da Dio. Fu dovuto a 20 anni di sacrifici da parte dei mujahidin e dei suoi leader. Molti mujahidin hanno sacrificato la loro vita".Zalmay Khalilzad, il rappresentante speciale degli Stati Uniti che ha supervisionato i colloqui dell'America con i talebani, ha scritto su Twitter che "gli afgani affrontano un momento di decisione e opportunità" dopo il ritiro."Il futuro del loro paese è nelle loro mani. Sceglieranno la loro strada in piena sovranità'", ha scritto. "Questa è l'occasione per porre fine anche alla loro guerra".Ma i talebani devono affrontare quella che potrebbe essere una serie di gravi crisi mentre si impadroniscono completamente del governo del paese. La maggior parte dei miliardi di dollari che l'Afghanistan detiene nelle riserve estere - scrive LaPresse/AP - è ora congelata in America, facendo pressione sulla sua valuta afgana che si sta deprezzando.Le banche hanno implementato controlli sui prelievi, temendo corse sui loro depositi nell'incertezza. I funzionari pubblici in tutto il paese affermano di non ricevere lo stipendio da mesi.Le attrezzature mediche continuano a scarseggiare. Una grave siccità ha anche ridotto le scorte di cibo del paese, rendendo le sue importazioni ancora più importanti e aumentando il rischio che le persone soffrano la fame.Il presidente Usa, Joe Biden, ha chiarito che intende ritenere i talebani responsabili del loro impegno a consentire a coloro che cercano di lasciare il Paese di poterlo fare in sicurezza. "I talebani hanno preso impegni per un passaggio sicuro e il mondo" controllerà."Ciò includerà la diplomazia in corso in Afghanistan e il coordinamento con i partner nella regione per riaprire l'aeroporto consentendo la partenza continua per coloro che vogliono partire e la fornitura di assistenza umanitaria al popolo afghano", ha scritto Biden in una nota dopo la partenza delle ultime truppe statunitensi dall'aeroporto di Kabul.