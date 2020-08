POLITICA

Il decreto legge nella legge elettorale regionale Ok definitivo del Senato alla doppia preferenza di genere per le regionali in Puglia Il ministro per gli Affari Regionali Boccia: così anche in Piemonte e Calabria se non faranno da soli. ​Le elezioni per il rinnovo del consiglio della Regione Puglia si terranno il 20 e il 21 settembre prossimi

Doppia preferenza, il governo interviene sul caso Puglia: oggi Cdm per decreto ad hoc Cdm vara decreto per la Puglia. Berlusconi-Meloni-Salvini: precedente pericoloso Condividi L'Aula del Senato ha definitivamente approvato con 149 voti favorevoli, nessun contrario e 98 astenuti (Lega, Fi e Fdi), il decreto legge che introduce la doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale in Puglia.



In precedenza l'Assemblea aveva respinto la questione pregiudiziale di costituzionalità posta dalla Lega. La norma fa scattare, in particolare, i poteri sostitutivi del Governo e dispone che nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.



Le elezioni per il rinnovo del consiglio della Regione Puglia si terranno il 20 e il 21 settembre prossimi.



