​Cadavere donna trovato in appartamento a Vicenza

Una donna, di cui al momento non sono state fornite le generalità e l'età, è stata rinvenuta morta all'interno del suo appartamento a Vicenza, nella zona est della città, a poche centinaia di metri in linea d'aria dalla caserma americana Ederle.Dopo la scoperta, avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, sul posto sono giunti i poliziotti delle Volanti, seguiti dai colleghi della Squadra mobile e della Scientifica. Ad accertare il decesso, che potrebbe risalire ai giorni scorsi, sono stati i sanitari del Suem 118 dell'ospedale San Bortolo. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi; le indagini degli agenti sono attualmente in corso.