Convalidato arresto per lei, la sorella e il fidanzato Vigilessa uccisa, su Youtube i depistaggi della figlia Silvia Ad agosto commentava: "La tisana è una fake news". E ancora: "Il problema è che in questo modo si suggestionano le persone e si mette pressione sulla procura, che sotto stress potrebbe lavorare con più difficoltà e meno calma"

Laura Ziliani: “Avemmo subito l’impressione che fossero un po’ sopra le righe”. Riccardo Venchiarutti, direttore di @Teleboario, che aveva raccolto l’appello delle figlie. #chilhavisto pic.twitter.com/tj2ZwnKFGm — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 29, 2021

La Procura in piena estate stringeva il cerchio attorno alla scomparsa di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù, il cui corpo poi è stato ritrovato l'8 agosto e per la cui morte sono finite dietro le sbarre due figlie e il fidanzato della maggiore. E in quel periodo (tra il 22 luglio e il 20 agosto) - secondo quanto racconta 'Il Giornale di Brescia' - proprio una delle figlie, Silvia scriveva su YouTube e commentava (parlando in terza persona) le trasmissioni Rai che parlavano della scomparsa della madre (avvenuta l'8 maggio), che appellava semplicemente con il nome di battesimo, appunto 'Laura'.Commentando la trasmissione 'Estate in diretta' del 22 luglio scrisse: "Forse mia madre non è più in vita, ma con lei da quella casa é uscito per non tornare più anche il futuro di una famiglia, la mia famiglia, fragile, discreta, ma resiliente, che non si è mai sgretolata, che è sempre rimasta forte nonostante tutto, ma che adesso non esiste più". "Vorrei che fossi qui con me: non riesco - scriveva - a vivere senza di te, tu che hai sempre creduto in me, in noi. Spero che questo mistero venga svelato, spero di rivederti ancora, se no penso che ti raggiungerò presto".In altri messaggi ad agosto commentava le indagini: "La tisana è una fake news". E ancora: "Il problema è che in questo modo si suggestionano le persone e si mette pressione sulla procura, che sotto stress potrebbe lavorare con più difficoltà e meno calma".Anche l'emittente TeleBoario che ha seguito il caso sin dalle prime battute ha messo in evidenza come il comportamento delle figlie fosse "sopra le righe". A parlare - durante la trasmissione "Chi l'ha visto" su Rai Tre, il direttore Riccardo Venchiarutti che ha raccontato di aver avuto questa sensazione dopo aver raccolto l’appello delle figlie della vittima: è emerso che fin da subito che la loro disperazione, per quanto plausibile, presentava qualcosa di anomalo. Da quel momento - ha aggiunto - la nostra emittente ha iniziato a seguire attentamente il caso aggiungendo che sentendo molti abitanti di Temù, l’idea che i familiari della vittima fossero coinvolti nella scomparsa della donna si faceva sempre più consistente.Paola e Silvia Zani e Mirto Milani intanto restano in carcere. Per il gip del Tribunale di Brescia esiste il rischio di reiterazione del reato e rischio di inquinamento probatorio. Il 'trio criminale', come vienedefinito nelle carte dell'inchiesta, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio digaranzia.