Le vignette su Maometto Erdogan va allo scontro con Macron, appello ai turchi: "Boicottate i prodotti francesi" Ieri Parigi ha deciso di richiamare l'ambasciatore ad Ankara, dopo che il presidente turco ha detto che Macron "ha problemi mentali". Erdogan se la prende anche con Merkel: "Siete voi i veri fascisti"

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha lanciato un appello a boicottare i prodotti francesi, dopo che ieri il presidente francese Emmanuel Macron aveva chiesto di mettere fine a simili esortazioni, circolate in alcuni Paesi islamici a causa delle vignette satiriche contro Maometto.

"Non comprate prodotti francesi", ha chiesto Erdogan, continuando ad alimentare la polemica a distanza con il collega francese, a meno di 48 ore dalla decisione della Francia di richiamare a Parigi l'ambasciatore ad Ankara. Decisione arrivata dopo che Erdogan aveva dichiarato che Macron ha "problemi mentali".

"In Francia hanno detto di non comprare prodotti turchi, mi rivolgo al mio Paese e chiedo di evitare assolutamente di comprare prodotti francesi", ha detto Erdogan, per poi tornare sulla polemica a sfondo religioso con il presidente francese. "Lo dico ai cristiani e agli ebrei. Prima di tutto siamo esseri umani e nella nostra religione (l'Islam, ndr), essere cristiani non è sicuramente una colpa, così come non lo è essere ebrei. Se i musulmani in Francia sono oppressi allora mi appello ai leader politici affinché intervengano", ha aggiunto il presidente turco. Dopo le frizioni in Libia negli scorsi mesi e nel Mediterraneo orientale la scorsa estate, Erdogan sta polemizzando ora con Macron dopo l'affermazione di quest'ultimo che ha parlato di "Islam francese".

Musulmani in Europa come ebrei sotto nazismo

"In Europa contro i musulmani si sta compiendo una campagna di linciaggio simile a quella contro gli ebrei prima della Seconda Guerra Mondiale" ha aggiunto Erdogan, denunciando "l'islamofobia" come una "peste dei Paesi europei". "Faccio appello alla cancelliera Merkel. Se voi avete libertà di religione, com'è che ci sono stati quasi 100 attacchi contro moschee? Voi siete i veri fascisti, siete gli eredi dei nazisti".

"Le parole del presidente turco Erdogan contro la Francia e il presidente Macron sono diffamatorie e assolutamente inaccettabili" afferma Angela Merkel. "Inaccettabile Erdogan su Macron" il commento del premier Giuseppe Conte.

Dureghello: Erdogan nega le responsabilità del fanatismo

"Affermare come fa Erdogan che la lotta all'estremismo islamista di Macron stia portando a un clima per i musulmani simile a quello verso ebrei negli anni 30 è un fatto grave e inaccettabile su cui anche l'Italia, come la Germania, dovrebbe prendere posizione. E' un gioco perverso che ha lo scopo di banalizzare la Shoah da un lato e dall'altro negare le responsabilità del fanatismo islamista, responsabile di alcuni episodi terribili come la decapitazione del professor Paty o gli attentati terroristici in tutta Europa". Lo dichiara in una nota Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma. "Siamo convinti - aggiunge - che la strada migliore per distinguere l'Islam dai movimenti terroristici sia quella di prendere posizione contro questi fatti e non fare paragoni assurdi che negano la storia e ogni responsabilità. Da parte nostra solidarietà al presidente Macron e al popolo francese".



Centro Wiesenthal: Erdogan non conosce la storia

'Nessun paragone tra Ebrei allora e Musulmani oggi in Europa. "Erdogan? un 'grande esperto di storia, lo conosciamo bene! Ancora non ha interiorizzato il fatto che ci sia stato un genocidio di armeni ad opera dei turchi". Questo il commento di Efraim Zuroff, direttore del centro Wiesenthal di Gerusalemme alle affermazioni del presidente turco. "Non c'è alcun modo di paragonare la condizioni di cui beneficiano i musulmani oggi in Francia con quelle degli ebrei in Europa 80 anni fa. Sui rapporti tra Israele e Azerbaigian, Zuroff ha sottolineato che "sono molto complessi ed hanno a che vedere con il confronto con l'Iran".