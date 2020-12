Norme anti-covid Viminale: 80mila persone controllate, oltre mille sanzioni 14.712 le verifiche sulle attività commerciali, che hanno portato alla sanzione per 62 esercenti e alla chiusura di 32 attività

Sono 80.285 le persone controllate nella giornata di sabato nell'ambito delle verifiche per il rispetto delle restrizioni anti covid.parlano di sanzioni scattate per 1.058 persone, mentre 15 sono state denunciate per violazione della quarantena. Sono state invece 14.712 le verifiche sulle attività commerciali, che hanno portato alla sanzione per 62 esercenti e alla chiusura di 32 attività."Anche questo fine settimana non si sono fermati i controlli della Polizia locale di Roma Capitale, con oltre 4mila verifiche sulle attività commerciali e nelle strade della movida, anche contro possibili assembramenti". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi."Nelle serate di venerdì e sabato - aggiunge - sono intervenute decine di pattuglie, a rione Monti e Trastevere, per disperdere la folla e circa 40 ragazzi sono stati sanzionati, perché stavano consumando bevande vicino ai locali oltre le 18. L'azione contro gli assembramenti è stata portata avanti anche in altre zone, come le piazze del centro storico e nei quartieri Prenestino, Casilino, Appio e Tuscolano. Una decina di locali e attività sono state sanzionate per non aver rispettato le disposizioni per il contenimento del contagio da covid-19. Gli agenti hanno fatto controlli mirati anche sui minimarket - prosegue la sindaca - nell'area della stazione termini e dell'Esquilino, sanzionando i gestori di tre attività per inosservanza delle regole a tutela della salute pubblica""Nel corso dei controlli - continua - fatti a oltre 400 persone e veicoli, nelle notti di venerdì e sabato, sono state riscontrate una decina di irregolarità per spostamenti oltre le ore 22 senza giustificato motivo. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale portano avanti un'azione molto importante, per evitare che comportamenti irresponsabili mandino in fumo i tanti sacrifici fatti finora. Ciascuno di noi ha un ruolo determinante - conclude Raggi - contrastiamo il virus con forza e responsabilità."