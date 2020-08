Le denunce di quattro donne Aggressioni sessuali nel centro città, arrestato a Sondrio Nella stessa notte, tra l'1 e 2 agosto aveva molestato più volte diverse donne nel centro della città, fermato dalle forze dell'ordine un giovane egiziano residente nel capoluogo valtellinese

Violenze a sfondo sessuale perpetrate tutte nella notte tra l'1 e il 2 agosto in Valtellina: quattro aggressioni ai danni di quattro donne diverse tutte mentre rientravano a casa per le quali è stato arrestato all'alba di oggi un giovane egiziano.Le forze dell'ordine della questura di Sondrio hanno potuto rintracciare l'uomo - un ventiseienne di origini egiziane residente in città che ora è agli arresti - ritenuto responsabile delle violenze dopo le denunce presentate dalle vittime che avevano creato forte allarme sociale.Una giovane commerciante ha dichiarato di avere avuto non poche difficoltà a sottrarsi al pedinamento di un individuo che, nel centro città, mentre attorno a mezzanotte rincasava, l'avevaavvicinata con la scusa di farsi accendere una sigaretta e poi le aveva chiaramente manifestato l'intenzione di avere un rapporto sessuale con lei e, al rifiuto, aveva iniziato a seguirla. Altre testimoni hanno riferito in questura di essere state importunate la stessa notte con le medesime modalità.