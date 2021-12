​Effetto omicron, 6.000 voli cancellati nel giorno di natale Piloti ed equipaggi in quarantena, disagi per i viaggiatori

Oltre 6.000 voli sono stati cancellati dalle compagnie aeree mentre altre migliaia hanno subito ritardi in tutto il mondo durante il fine settimana di natale, effetto della variante omicron.Secondo il sito Flightaware, ieri sono stati cancellati quasi 2.800 voli in tutto il mondo, inclusi più di 970 provenienti da o diretti verso aeroporti statunitensi, con oltre 8.000 ritardi. Venerdì sono state tracciate circa 2.400 cancellazioni secondo la stessa fonte, che ha già previsto oltre 1100 cancellazioni per oggi. Migliaia di piloti, assistenti di volo e altri membri dello staff sono dovuti andare in quarantena dopo essere stati esposti al covid, che ha costretto Lufthansa, Delta e United Airlines tra gli altri a cancellare i voli durante uno dei periodi di punta dell'anno.Secondo Flightaware, United Airlines ha dovuto annullare circa 450 voli venerdì e sabato, il 10% di quelli programmati. "Il picco di casi di omicron in tutto il paese questa settimana ha avuto un impatto diretto sui nostri equipaggi e sulle persone che gestiscono le operazioni", ha affermato la compagnia statunitense. Anche Delta Airlines ha cancellato più di 300 voli sabato e 170 il giorno prima, sempre secondo Flightaware, citando sia omicron che condizioni meteorologiche avverse.Le compagnie aeree cinesi hanno registrato il maggior numero di cancellazioni, con China Eastern che ha cancellato più di 1.000 voli, oltre il 20% del suo piano di volo, venerdì e sabato e Air China ha anche bloccato circa il 20% delle partenze programmate.