Dal 18 ottobre fino a 266 voli a settimana Primi voli Volotea in continuità territoriale con la Sardegna

E se con Alitalia si è chiuso un capitolo della storia italiana, anche per la Sardegna si apre una nuova era, per ora di breve durata. Ad aggiudicarsi il bando di continuità territoriale (per ora di sette mesi, in attesa di quello internazionale) è stata infatti Volotea, la compagnia aerea low cost spagnola, e non Ita, sorta da Alitalia. Per i primi 3 giorni sono previste 2 frequenze quotidiane su tutte le rotte da e per la Sardegna, mentre da lunedì 18 ottobre la gestione Volotea entrerà a pieno regime fino a 266 voli alla settimana.I primi aerei sono decollati questa mattina alle 7.00 dagli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia per Milano Linate. Per Roma Fiumicino, invece, i primi voli sono partiti alle 7.15 da Alghero e Olbia e alle 7.20 da Cagliari. Inoltre, sono in programma anche partenze serali dai tre scali sardi con direzione Milano Linate e Roma Fiumicino, rispettivamente alle ore 19.00 e 19.15.“Siamo davvero felici di essere riusciti, in un tempo tanto ridotto, a far decollare dai 3 scali sardi i primi voli in regime di continuità territoriale. A partire, poi, da lunedì 18 ottobre la nostra gestione della continuità territoriale entrerà a pieno regime e sono previsti fino a un massimo di 266 voli ogni settimana" ha affermato Isidre Porqueras Orea, Chief Operating Officer di Volotea.In questi primi giorni di operatività, i voli in continuità territoriale sono in vendita con tariffa a partire da 39 euro in promozione (tasse incluse). Tutti i voli saranno in vendita sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.