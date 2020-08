Voto M5s online Via libera dai Cinque Stelle per secondo mandato e si anche alle alleanze a livello comunale Passano entrambi i quesiti posti agli iscritti M5s sulla piattaforma Rousseau per chiedere l'azzeramento del primo mandato comunale e la possibilità di fare alleanze locali con altri partiti. Raggi : "Avanti a testa alta"

Virginia Raggi potrà ricandidarsi come sindaco di Roma. A stabilirlo il voto online sulla piattaforma Rousseau dei militanti del Movimento 5 stelle. 39235 i voti (80,1 per cento) a favore del secondo mandato per l'ex avvocatessa romana. Sono stati - invece - 9740 i voti contrari (19,9 %). Hanno partecipato alle due votazioni un totale di 48 975 aventi diritto che hanno espresso complessivamente 97 685 preferenze.La votazione terminata alle 12 di oggi ha riguardato due preferenze: la prima, l'approvazione o meno del cosiddetto 'mandato zero' per i consiglieri comunali e, la seconda, sulle alleanze delle liste del Movimento 5 Stelle a livello comunale con altri partiti e sigle.In particolare, per il cosiddetto mandato zero, il Blog delle Stelle chiarisce che "si propone di modificare il mandato zero nel seguente modo: un iscritto puo' considerare il primo e/o l'unico mandato da consigliere comunale/municipale e/o come presidente di Municipio come nullo al fine del conteggio dei due mandati. In aggiunta un consigliere comunale in carica, puo' decidere di candidarsi ad una qualsiasi carica elettiva ed interrompere il mandato comunale in caso di elezione."Mi ricandido. Ora avanti a testa alta. #Insieme. Grazie a tutti per il sostegno e l'incoraggiamento che non avete mai fatto mancare. Parlo al plurale perché noi siamo una squadra: uniti vinceremo le sfide che ci attendono. E' un compito complesso. Sappiamo che richiede sacrificio, tempo, costanza e umiltà, ma noi abbiamo sempre trovato la forza di rialzarci perché crediamo in un progetto. E sappiamo che siamo "scomodi" a tanti". Così in un post la sindaca Virginia Raggi dopo che l'esito del voto sulla piattaforma Rousseau."Un grande in bocca al lupo a Virginia Raggi per la sua ricandidatura e buona fortuna a tutti i candidati sindaco che saranno a capo di coalizioni politiche nei Comuni dove correremo per le elezioni del 20 settembre. Da oggi inizia una nuova era per il MoVimento 5 Stelle nella partecipazione alle elezioni amministrative". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, commentando i risultati della consultazione su Rousseau. "Includere e aggregare - sottolinea - saranno le vie da percorrere, rispettando e difendendo sempre i nostri valori. Oggi abbiamo scelto di incidere. Oggi abbiamo scelto di provarci. Si riparte ascoltando i territori. Viva il Movimento 5 Stelle".