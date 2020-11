Intervento in tv Vaccini, Ricciardi: ci sarà copertura in tutto il Paese, gestita dallo Stato Nessun rischio di ritardi, afferma il consigliere del ministro della Salute, che invita ad evitare gli spostamenti tra Regioni: "Il messaggio è 'state fermi'"

"Avremo sicuramente la copertura per tutto quello che serve per il Paese". Così, sui vaccini anti-Covid destinati all'Italia, Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute, intervenendo ad una trasmissione a La7.E, rispondendo a una domanda, Ricciardi non vede nessun rischio ritardi sottolineando che "il vaccino antinfluenzale doveva essere comprato dalle Regioni mentre di fatto la fornitura del vaccino anti-Covid verrà gestita direttamente dallo Stato"."Nel passato, i vaccini che abbiamo messo a punto, proteggono sia dalla malattia che dalla trasmissione. Per questa malattia ancora non lo sappiamo e non siamo sicuri, per cui dovremo aspettare di vedere i dati", ha detto ancora Ricciardi. "Bisogna evitare i movimenti tra le regioni. Ad agosto si sono mosse 8 milioni di persone, se facessimo lo stesso ora, sarebbe un disastro. In generale il messaggio è 'state fermi'". Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, siesprime così alla trasmissione su La7 in relazione alle misure che verranno adottate in vista del Natale."Dobbiamo dire la verità: oncologi ed ematologi ci dicono che non riescono a curare i pazienti. I negazionisti quando entrano in terapia intensiva dicono 'scusate ci siamo sbagliati'. Non possiamo pensare agli impianti sciistici, dobbiamo curare le persone", aggiunge.