Vertenza Whirlpool La rabbia dei lavoratori sfila a Roma: "Il governo deve intervenire. Qui l'Italia che resiste" Dopo due anni di proteste, i lavoratori tornano di nuovo nella Capitale per scongiurare la dismissione del sito di Napoli est, ultimo presidio industriale del quartiere. La multinazionale ha confermato che la fabbrica sarà chiusa: l'avvio dei licenziamenti per i circa 350 operai dunque si fa sempre più vicino. Al via l'incontro al ministero del Lavoro

Bandiere, striscioni, fumogeni e cori dei lavoratori Whirlpool che stanno organizzando un presidio fisso con le tende sotto la sede del Ministero dello Sviluppo economico. "Noi da qui non ce ne andiamo", "Napoli non molla", "Risposte-risposte" gridano i lavoratori. "Noi da qui non ce ne andremo finché non uscirà una soluzione per Napoli", dice Donato Aiello, Rsu Fiom Napoli Whirlpool, durante il corteo.Intanto è partito l'incontro al ministero del Lavoro. "Confermiamo tutto. Azienda disponibile a supportare lavoratori con stimoli all'uscita con supporto economico e pronti a sostenere e trasferimento volontario dei lavoratori in un altro sito del gruppo'', avrebbe spiegato ad inizio confronto, l'Ad di Whirlpool Emea Luigi La Morgia. Una decisione che non sorprende governo e sindacati al tavolo che tenteranno di ottenere una sorta di 'congelamento' della procedura in attesa di poter valutare il nuovo progetto per un hub industriale su cui l'esecutivo è già al lavoro."Noi aspettiamo risposte serie, sono passati tre governi e non si trova una soluzione per il sito di Napoli dove, si sa, sarà una chiusura anomala perché l'azienda sta guadagnando. Noi non abbiamo avuto nessuna proposta sul tavolo", aggiunge.I lavoratori della Whirlpool sono arrivati nella Capitale questa mattina alle 10 nel tentativo di scongiurare la dismissione del sito di Napoli est, ultimo presidio industriale del quartiere. La multinazionale ha confermato, in più di una occasione, che i licenziamenti ci saranno e la fabbrica sarà chiusa.L'avvio dei licenziamenti per i circa 350 operai specializzati nella produzione di lavatrici di alta gamma, è sempre più vicino. Ma con la forza che li ha contraddistinti fin dall'inizio, nel maggio 2019, anche oggi si trovano a Roma in presidio sotto la sede del Ministero dello Sviluppo economico. Hanno con loro delle tende che già hanno iniziato a montare: non se ne andranno fino a che non arriveranno risposte concrete."Siamo l'Italia che resiste, non ci fermeremo - dicono gli operai - Siamo l'Italia che resiste all'arroganza delle multinazionali e non ci fermeremo fino a quando non sarà ritirato il provvedimento di licenziamento e non sarà trovata una soluzione concreta per salvare questo stabilimento. Lottiamo per le nostre famiglie e per tutti gli operai che si trovano nelle nostre stesse condizioni"."Sono passati tre governi e nessuno ha fatto niente - racconta un'operaia, che indossa la maglietta simbolo della vertenza 'Whirlpool Napoli non molla' - Ti senti abbandonato a te stesso, ti domandi: 'Ma lo Stato dov'è? Noi continuiamo a combattere". Vincenzo Accurso è il volto della protesta, in prima linea dall'inizio, senza mai tirarsi indietro. "Ci aspettiamo che il Governo fermi la multinazionale, la faccia ragionare e trovi una soluzione per noi che combattiamo da oltre due anni contro l'arroganza della multinazionale. Il peso della lotta si sente man mano che passano i giorni, ma non ci arrendiamo", dice. Nei giorni scorsi i lavoratori si erano appellati direttamente al Capo dello Stato. In una lettera aperta, infatti, avevano chiesto "un diretto interessamento" del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla vicenda del sito di via Argine.I lavoratori aderenti a Fim Fiom e Uilm hanno sfilato in corteo da Piazza dei Cinquecento (Stazione Termini) fino alla sede del Mise. Una sorta di 'autoconvocazione' quella organizzata oggi dai sindacati voluta per fare pressione sul Mise affinchè riapra il tavolo bilaterale di confronto e dettagli il progetto di hub tecnologico che sembra poter decollare per l'area di Napoli. "Il Mise non può continuare a tergiversare, ma deve finalmente illustrare una soluzione che garantisca la ripresa produttiva nello stabilimento di via Argine'', ripete la Uilm. Ma non solo. Il corteo ha fatto arrivare la propria voce anche al Ministero del lavoro dove, in contemporanea, prosegue la discussione relativa alla procedura di licenziamento collettivo ad un passo dalla sua conclusione prevista per il 29 settembre prossimo; 75 giorni dopo l'invio della formalizzazione del licenziamento avvenuto il 14 luglio scorso. Un tavolo, questo, ammonisce ancora la Fiom, che non dovrà essere solo "meramente tecnico": i lavoratori di Napoli infatti "non accetteranno l'assenza di risposte", dice Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil Napoli."Ennesima manifestazione e speriamo non un ennesimo giro a vuoto, perché oggi non ci accontentiamo". Lo dice Barbara Tibaldi, segretaria Fiom-Cgil nazionale, durante la manifestazione sotto la sede del Mise dei lavoratori Whirlpool di Napoli. "Serve bloccare la procedura, impedire che si arrivi al giorno, che sarà il 29 settembre se non succede nulla, in cui l'azienda può mandare le lettere e il governo deve finalmente rispondere del lavoro che tanto annuncia sui giornali. I drammi, le chiusure delle aziende non possono essere oggetto di campagna elettorale, vogliamo vedere a cosa hanno lavorato e vogliamo vedere la soluzione che hanno annunciato sui giornali e chiediamo che la procedura di licenziamento si sospenda", aggiunge. "Una tenda è già stata aperta", spiega Tibaldi lasciando intendere che i lavoratori resteranno fermi nelle loro posizioni finchè non avranno risposte."Se l'incontro non va bene, noi da Roma non ce ne andiamo e non staremo rintananti qui al Mise, non pensino di tenerci rintanati qua perché ci muoveremo. Lo abbiamo detto al prefetto di Napoli e alla Digos di Napoli, lo diciamo alla questura qui presente. Si interfacci con la ministra Lamorgese perché non vorremmo che una vertenza sindacale diventi una vertenza di ordine pubblico, ma se ci portano a quel livello noi non ci sottraiamo". Lo ha detto Rosario Rappa, segretario generale Fiom Cgil Napoli