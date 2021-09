Vicenda riguarda 340 dipendenti del sito di Napoli Whirlpool. Nuovo incontro al Mise. Sindacati: "Oggi vogliamo risposte, stop licenziamenti" Fim-Cisl: "Basta prendere in giro i lavoratori. E' ora di trovare soluzioni per dare lavoro e futuro ai 340 dipendenti e per dimostrare che l'intero sistema Paese è capace di trovare soluzioni industriali alle crisi industriali e non scappatoie assistenzialiste"

Circa duecento lavoratori della Whirlpool sono di nuovo a Roma. Come stabilito al termine del tavolo della scorsa settimana, al ministero dello Sviluppo Economico c'è un nuovo incontro - presieduto dal ministro Giancarlo Giorgetti - sulla vertenza del sito partenopeo della multinazionale degli elettrodomestici. I sindacati vogliono risposte immediate dal governo "a tre anni dall'inizio della vertenza". La vicenda riguarda 340 dipendenti del sito napoletano. Al vertice partecipano anche Invitalia, il viceministro Alessandra Todde, la Regione Campania e il ministero del Lavoro."Per noi, rispetto alle condizioni attuali della Whirlpool, in particolare delle lavatrici, la soluzione più rapida e quella che privilegiamo è la ripresa di produzione a Napoli di lavatrici di alta gamma", ma al tavolo "ci confrontiamo senza pregiudizio rispetto a riconversioni industriali che prevedano stesse condizioni economiche e normative per i lavoratori e un progetto industriale che garantisca un futuro industriale e occupazionale". Lo afferma Rosario Rappa, segretario generale Fiom Napoli."Al momento ci sono quattro milioni di lavatrici da produrre per il mercato Emea- spiega Rappa- dopo la cessazione e la vendita degli stabilimenti cinese e turco Whirlpool si appresta a decidere dove mettere queste produzioni. Basterebbe spostare 800-900mila pezzi di questi 4 milioni su Napoli- propone Rappa- per mettere efficienza nello stabilimento, questa è la via che preferiamo". Sempre oggi, aggiunge il segretario generale Fiom Napoli, sarà presentato un consorzio sulla mobilità sostenibile. "Come detto già al ministro Giorgetti, per noi sarà un confronto senza pregiudiziali. Devono essere imprenditori conosciuti- termina Rappa- in grado di garantire l'occupazione ora e in prospettiva, e che mantengano le attuali condizioni economiche e normative dei lavoratori"."Non c'è più tempo da perdere". Lo sottolinea il segretario nazionale Fim Cisl Massimiliano Nobis, che aggiunge: "E' il tempo delle risposte. Risposte che devono arrivare da parte del Mise sul piano mobilità sostenibile e da Whirlpool su un impegno di responsabilità per sostenere e accompagnare progetti del Ministero". Per questo "ci aspettiamo la presenza del ministro Giorgetti. Siamo a tre anni dall'avvio di questa vertenza, non si può continuare a prendere in giro i lavoratori e un territorio è ora di trovare soluzioni per dare lavoro e futuro ai 340 dipendenti del sito di Napoli e per il dimostrare che l'intero sistema Paese è capace di trovare soluzioni industriali alle crisi industriali e non scappatoie assistenzialiste".