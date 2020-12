Si svolgerà a maggio Coronavirus, World Economic Forum si sposta da Davos a Singapore Tra diverse ipotesi prese in esame, vince l'ex colonia britannica. Il Forum tornerà nella tradizionale località sulle Alpi svizzere nel 2022. Il summit dell'economia mondiale si tenne una sola volta a New York, in solidarietà per gli attentati del 2001

Condividi

Il World Economic Forum 2021 non si terrà, come da tradizione, nella località sciistica svizzera di Davos nel gennaio 2021 ma si sposterà a Singapore in maggio.E' quanto annunciato dagli organizzatori secondo cui l'ex colonia britannica è il posto migliore per garantire la sicurezza dei partecipanti. L'appuntamento, che riunisce ogni anno leader politici, top manager ed economisti da tutto il mondo, si terrà dal 13 al 16 maggio prossimo e non, come al solito, a gennaio.Gli organizzatori dell'evento annuale del World Economic Forum a Davos, in Svizzera, hanno nuovamente cambiato la sede prevista per l'edizione del prossimo anno, segno che la crisi del Covid-19 ha sconvolto la pianificazione.I leader del Wef all'inizio di ottobre avevano affermato che i Forum, che di solito si svolge nel gelido clima delle Alpi svizzere, si sarebbe tenuto sempre in Svizzera, a Lucerna e nella vicina città di Buergenstock nel maggio 2021 per poi tornare a Davos nel 2022.Il direttore del Wef, Klaus Schwab, ha detto che la decisione è stata presa per garantire in sicurezza la prima riunione 'in presenza' dall'inizio della pandemia di dirigenti aziendali, leader di governo e della società civile, per discutere della ripresa economica mondiale. Singapore, da canto suo - che attualmente limita le conferenze in presenza a 250 persone, divise in gruppi di 50 che non possono socializzare - ha parlato di 'componente virtuale' della conferenza.Wef e Singapore non hanno ancora specificato il numero di partecipanti che saranno ammessi all'evento, il primo in Asia e il secondo al di fuori della Svizzera dal 1971, anno della prima conferenza: l'unico spostamento di sede risale al 2002, quando il Wef si tenne a New York in solidarietà per gli attentati dell'11 settembre 2001.