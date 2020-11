Carne bovina e pesce Wuhan, surgelati da Brasile e Vietnam contaminati dal coronavirus Sigillati i magazzini, tamponi per il personale, risultato negativo

Condividi

Le autorità della città di Wuhan, in Cina centrale, hanno dichiarato che sono risultati positivi al coronavirus tre campioni prelevati dagli imballaggi di alimenti congelati importati.La commissione sanitaria municipale ha reso noto che due campioni sono stati prelevati in un magazzino refrigerato da carne bovina congelata proveniente dal Brasile e il terzo in un altro magazzino da pesce congelato proveniente dal Vietnam.Le autorità locali hanno sigillato i prodotti e condotto tamponi molecolari sul personale che ha avuto un contatto diretto con gli alimenti, mettendolo in quarantena. Finora tutti i risultati sono stati negativi.Le spedizioni di alimenti surgelati dai quali sono stati prelevati i campioni contaminati non erano state immesse sul mercato. Da novembre il ministero dei Trasporti cinese ha rilasciato una serie di linee guida per prevenire la trasmissione del covid-19 tramite alimenti surgelati importati via mare e via terra.