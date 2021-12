Le regioni e il Covid Covid, Zaia: "Veneto in 'zona gialla' dalla settimana prossima" Il presidente della Regione si dice soddisfatto della campagna vaccinale nella sua regione, ma ha annunciato le possibili restrizioni nel punto stampa sull'andamento della pandemia: "Natale sarà certamente giallo"

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia

Condividi

"Siamo appesi al dato di occupazione dell'area medica, e penso che il bollettino di venerdì sarà da zona gialla. Non dico che dobbiamo diventare zona gialla, ma di questo passo, il Veneto sarà in giallo da lunedì". Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel punto stampa sull'andamento della pandemia."Siamo in una tipica fase acuta e non vi è sentore di una inversione di tendenza", ha affermato. "A oggi non abbiamo proiezioni di zona rossa. Se il problema è quello delle vacanze natalizie, prenotate senza problemi". "Il Natale sarà giallo - ha aggiunto - sarà anche Capodanno, poi se continua a crescere sarà arancione. Al momento non c'è nessuna previsione del genere, ma bisogna lavorare tutti con attenzione e prevenzione", ha concluso Zaia.Facendo il punto sulla campagna vaccinale nella sua regione il governatore si è detto soddisfatto: "Sui vaccini abbiamo parametri assolutamente incoraggianti: siamo a 86,6%, andiamo verso l'87% di copertura vaccinale della popolazione over 12 e un altro dato è rappresentato dai vaccini nelle ultime 24 ore con 37mila inoculazioni".In Veneto sono 2.096 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Sono stati processati 38.009 tamponi, con una incidenza a 5,50 e il fine settimana si fanno i tamponi relativamente ai sintomatici. Sono 10 i decessi nelle ultime 24 ore. "In Veneto abbiamo 450 positivi ogni 100mila abitanti". "Ci sono dati che dicono che l'infezione sta correndo, ma l'incidenza sui tamponi è del 4,50% - ha affermato - ma non siamo ancora la prima regione in Italia per incidenza, siamo decimi. La prima regione sono le Marche con il 9,23%".Ma avverte il leader leghista "Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 12,8%, siamo già sopra la soglia del 10%". "Gli ospedali iniziano a sentire la pressione - ha affermato - in totale ci sono 916 ricoveri in area non critica, 136 in intensiva". "I sindaci che si stanno muovendo con restrizioni per le manifestazioni stanno facendo bene". "Sono il primo a difendere le tradizioni - ha affermato - ma il rischio di assembramenti senza protezioni e mascherine è reale, siamo in fase di pandemia".Da oggi 13 dicembre, alle ore 14 sarà possibile prenotare le vaccinazioni contro il Covid per i bambini nella fascia dai 5 agli 11 anni. "Parliamo di una platea di circa 300mila bambini - ha affermato - la prenotazione si farà sul sito della Regione, a partire dal compimento dei 5 anni, non un minuto prima. Questo per evitare qualsiasi intoppo". "Ci saranno delle linee dedicate negli hub vaccinali con i pediatri", ha aggiunto.