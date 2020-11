Lotta alla pandemia Zampa: "La scuola è la priorità delle priorità, no ad aperture simboliche" Oggi nuovi confronti sulle misure del nuoco Dpcm di Natale. Oltre alla scuola, tra i principali, c'è il tema degli orari di apertura delle attività commerciali per lo shopping dei regali e di quelle di ristorazione. E poi il nodo degli spostamenti tra regioni per raggiungere i parenti

"La scuola è la priorità delle priorità, proprio per questo non si possono fare aperture simboliche ma bisogna essere preparati. Non sono tanto i contagi in classe, ma tutto quello che si muove intorno alla scuola. Serve un piano di sicurezza. Si deve studiare poi un piano per far recuperare ai ragazzi quello che hanno perso fino ad ora, quindi prolungamento della scuola con vacanze più brevi". Così Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute (Pd), su Rai Radio1 all'interno di Radio anch'io."Gli italiani devono pensare che se vanno in zone che noi consideriamo a rischio, devono fare quarantena e tampone. Io credo che sia giusto dire che noi non possiamo andare a sciare", ha aggiunto la sottosegretaria alla Salute parlando di montagna e dell'ipotesi di sciare oltre confine."A Natale resterà sicuramente il coprifuoco delle ore 22", ha poi dichiarato la sottosegretaria alla Salute.Intanto, sulle misure del nuovo Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 4 dicembre, oggi sono previsti ulteriori confronti: un vertice con il presidente del Consiglio Conte e i capi delegazione e poi un incontro tra tra i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza con le regioni.Restano ancora diversi punti da definire sulle misure del prossimo decreto. Oltre alla scuola, tra i principali, c'è il tema degli orari di apertura delle attività commerciali per lo shopping dei regali e di quelle di ristorazione. E poi il nodo degli spostamenti tra regioni per raggiungere i parenti: anche su questo l'orientamento prevalente del governo sarebbe rigoroso, con il divieto totale, a prescindere dalle colorazioni, al massimo con qualche deroga. Il nuovo Dpcm sulle misure anti contagio dovrebbe comunque confermare l'impianto del decreto attuale, con la divisione delle Regioni in tre fasce, e introdurre specifiche restrizioni per il Natale. In particolare - questo è l'orientamento - dovrebbero restare gli automatismi legati al monitoraggio, che prevedono il passaggio progressivo da zona gialla ad arancione o rossa o viceversa (senza "salti" di due da rossa a gialla).