POLITICA

2020/11/24 21:49

La lotta alla pandemia Covid, Zingaretti: sullo sci servono regole europee. Vaccino gratuito e per tutti in tempi certi Sulla scuola "il governo deve decidere sulla base di dati scientifici e di un rapporto con il mondo della scuola. La scuola è aperta ma a distanza. La didattica non è stata interrotta. Scelte diverse dovranno essere valutate"

"Sullo sci servono regole europee ma errare è umano e perseverare è diabolico. Le regole stanno funzionando ma ci sono ancora centinaia di morti quindi aiuti economici ma anche tanta responsabilità".



Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al Tg1.



"Servono regole europee perché è inutile chiudere in Italia e avere piste aperte al di là delle frontiere" ha aggiunto.



E sulla scuola "il governo deve decidere sulla base di dati scientifici e di un rapporto con il mondo della scuola. La scuola è aperta ma a distanza. La didattica non è stata interrotta. Scelte diverse dovranno essere valutate"



