Guerra in Ucraina: Kiev assediata, ma resiste. I russi avanzano velocemente nel resto della nazione

Draghi: in consiglio europeo abbiamo approvato misure stringenti e incisive

"In seguito all'invasione russa degli scorsi giorni, nel Consiglio Europeo di ieri abbiamo approvato misure molto stringenti e incisive, che erano in preparazione da settimane. I relativi atti legislativi sono discussi in queste ore a Bruxelles, e per questo non posso renderne conto in modo esaustivo. Saranno finalizzati e adottati in tempi rapidissimi. Martedì ritornerò sul tema". "Per quanto riguarda le sanzioni,l'Italia è perfettamente in linea con gli altri Paesi dell'Unione Europea, primi tra tutti Francia e Germania. Le misure sono state coordinate insieme ai nostri partner del G7,con i quali condividiamo pienamente strategia e obiettivi".