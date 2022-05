Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 5

Erdogan: eviteremo escalation tensione

La Turchia e' decisa ad utilizzare le facolta' che le derivano dall'accordo di Montreux in modo da non permettere una escalation di tensione nella guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha detto questa sera il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che non ha specificato se il passaggio delle navi da guerra russe attraverso gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli sara' vietato dalla Turchia. Un'eventualita' in realta' remota, nonostante la richiesta ufficiale giunta da Kiev infatti, la Russia da stato rivierasco del Mar Nero ha diritto a far rientrare le proprie navi presso le basi navali della Crimea, almeno fino a quando la marina russa non costituisca un pericolo per Ankara o la Turchia non diventi parte del conflitto.

"Siamo determinati a utilizzare le facolta' che ci derivano per evitare una escalation della crisi. Siamo un Paese che vuole la Pace, lo abbiamo dimostrato in Iraq, Siria, Caucaso e Mar Nero. Riteniamo pertanto inaccettabile l'attacco russo all'Ucraina e ribadiamo l'importanza di difendere l'integrita' territoriale dell'Ucraina", ha detto Erdogan, prima di ammettere il fallimento del tentativo di mediazione effettuato dalla Turchia e bacchettare la "indecisione dell'Occidente". "Ucraina e Russia sono due Paesi amici e non abbiamo intenzione di rinunciare ne' a uno ne' all'altro. Sin dall'inizio ci siamo sforzati in tutte le maniere di favorire il dialogo e la diplomazia, purtroppo pero' il 24 febbraio le nostre paure si sono concretizzate. Il risultato anche dell'indecisione mostrata da Europa e Occidente", ha dichiarato questa sera Erdogan.