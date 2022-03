Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 10

Ucraina, manifestazioni di sostegno a Kiev a Praga e Tbilisi

Nella serata di venerdì sono state organizzate diverse manifestazioni a sostegno dell'Ucraina nell'Europa dell'Est, in particolare a Praga e Tbilisi, capitali rispettivamente della Repubblica Ceca e della Georgia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto direttamente alla folla che lo seguiva sui maxischermi, tramite la piattaforma Zoom. "Non state in silenzio, sostenete l'Ucraina. Perché se l'Ucraina non sopravvive, l'intera Europa non sopravviverà. Se cade l'Ucraina, cadrà tutta l'Europa", ha affermato il presidente ucraino, secondo i commenti riportati da The Kyiv Independent.