Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 11

Ucraina. Blinken arrivato in Moldova

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è in Moldova dopo la sua tappa in Polonia. Il Paese, la più piccola e povera ex repubblica sovietica, sta affrontando un'ondata di profughi dall'Ucraina in fuga dall'invasione russa. Sullo sfondo i timori della Moldova di essere nel mirino dell'espansionismo di Mosca, che già controlla la regione separatista della Transnistria. Gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo con la Polonia per la fornitura di aerei da combattimento all'Ucraina. Secondo l'accordo, Kiev potrebbe ricevere vecchi aerei da guerra russi dalla Polonia che, a sua volta, riceverebbe f-16 dagli Stati Uniti.