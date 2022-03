Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 12

Kiev: "Nessun accordo è possibile su Crimea e Donbass"

Non è possibile negoziare sulla "integrità territoriale dell'Ucraina", su questo "la nostra posizione è ferma". Lo ha detto David Arakhamia, capo negoziatore di Kiev e leader del partito di Zelensky, in un'intervista esclusiva alla Fox, a poche ore dall'atteso terzo round dei colloqui con i russi.

Nei negoziati, ha aggiunto, "le uniche parti su cui è quasi impossibile mettersi d'accordo sono la Crimea e le cosiddette repubbliche che la Russia insiste nel riconoscere come indipendenti. Questo non è accettabile nella società ucraina. E non si tratta dei politici, ma degli ucraini che non lasceranno mai che ciò accada. Questa è la sfida principale e, onestamente, non sappiamo ancora come superare queste barriere".