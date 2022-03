Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 13

Ucraina. Oggi incontro Macron-Scholz con Xi Jinping

Il presidente francese, Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, avranno un incontro in giornata con il leader cinese, Xi Jinping. La Cina, pur difendendo l'amicizia con Mosca, definita dal ministro degli esteri Wang Yi "solida come una roccia", ha fatto capire di essere disposta a un ruolo di mediazione nel conflitto ucraino. La speranza degli europei è che Pechino, se non una mediazione a causa della "sua maggiore vicinanza alla Russia", come ha suggerito il rappresentante della politica estera europea, Josep Borrell, per lo meno eserciti la sua influenza su Mosca.