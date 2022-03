Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 15

Medici senza frontiere: inorriditi da attacco ad ospedale di Mariupol

“Siamo inorriditi dall’attacco all’ospedale, compreso il reparto di maternità, di Mariupol. Anche se non possiamo confermare che si sia trattato di un attacco mirato, sappiamo dal nostro staff che case e strutture ospedaliere sono state danneggiate durante i combattimenti degli ultimi giorni. Con il conflitto in corso, cercare assistenza sanitaria a Mariupol è diventato sempre più difficile, soprattutto per le donne in gravidanza e gli anziani, i cui spostamenti sono limitati".

Così Kate White, responsabile per le emergenze di Medici Senza Frontiere. “Gli attacchi alle strutture sanitarie - aggiunge - distruggono la poca capacità rimasta nella cura dei casi urgenti. In una città, dove il sistema sanitario è prossimo al collasso, privare le persone delle cure sanitarie così necessarie è una violazione delle leggi di guerra”.