Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 16

La Russia teme attività biologiche militari degli Usa in Ucraina

La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere le "attività biologiche militari americane in Ucraina". Lo afferma Dmitry Polyanskiy, della missione permanente russa all'Onu.

Sulla questione interviene il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio: "Nella mia terra non sono state sviluppate armi chimiche o altre armi di distruzione di massa. Il mondo intero lo sa. Lo sapete. E se fate una cosa del genere contro di noi, riceverete le sanzioni più dure". "I propagandisti russi ci accusano che stiamo presumibilmente sviluppando armi biologiche. Presumibilmente preparando un attacco chimico - dice ancora Zelensky -. Questo mi preoccupa molto, perché ci siamo convinti una volta di più: se vuoi sapere i piani della Russia, guarda di cosa la Russia accusa gli altri. Quali sono queste accuse di preparare attacchi chimici? Hanno deciso di de-chimicizzare l'Ucraina? Ammoniaca? Fosforo? Cos'altro avete preparato per noi? Dove colpirete con un'arma chimica? Al reparto maternità di Mariupol? Alla chiesa di Kharkiv? All'ospedale pediatrico di Okhmatdet?".