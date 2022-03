Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 20

"In Russia siamo tutti zombificati"

La donna che ha interrotto una diretta della tv di stato russa con un cartello contro la guerra, una dipendente dell'emittente, è stata arrestata, ma è comparsa in un video che aveva pre-registrato nel quale attacca ancora più duramente il regime dicendo che in Russia sono stati tutti "zombificati". "Ciò che sta succedendo in ucraina è un crimine. E la Russia è l'aggressore. La responsibilità di questa aggressione è "di una persona sola e questa persona è Vladimir Putin", si legge in un tweet. "Mio padre è ucraino e mia madre è russa e non sono mai stati nemici", spiega ancora Maria Ovsiannikova nel video, "purtroppo ho lavorato al canale uno negli ultimi anni e ho lavorato alla propaganda del Cremlino. E ora mi vergogno molto", "scendete in strada, non abbiate paura. Non possono incarcerarci tutti", è l'appello conclusivo.