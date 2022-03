Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 21

Blinken: "Ci sarà un'Ucraina indipendente molto più a lungo di quanto durerà Putin"

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha affermato che ci sarà un'Ucraina indipendente per "molto più tempo" di quanto ci sarà un Vladimir Putin, durante un'intervista con Wolf Blitzer della Cnn.

''Prima di tutto, ci sarà un'Ucraina, un'Ucraina indipendente molto più a lungo di un Vladimir Putin. In un modo o nell'altro, l'Ucraina sarà lì e ad un certo punto Putin no", ha detto Blinken, spiegando che gli Stati Uniti stanno cercando di prevenire quanta più morte e distruzione possibile in questo momento. "La vera domanda è quanta morte e distruzione sia stata provocata dall'aggressione russa nel frattempo, ed è per questo che stiamo lavorando il più duramente possibile per limitare, fermare, porre fine alla guerra per scelta che la Russia sta commettendo", ha detto Blinken. ''Lo stiamo facendo attraverso il supporto che forniamo all'Ucraina ogni singolo giorno. Lo stiamo facendo con la pressione che esercitiamo contro la Russia ogni singolo giorno". Blinken ha aggiunto che la sua speranza è che la morte e la distruzione possano finire "prima piuttosto che dopo".