Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 28

Pentagono: “I russi hanno usato missili ipersonici almeno una volta”

Le forze russe hanno usato missili ipersonici "almeno in un'occasione'', ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, nel corso di una conferenza stampa. Questo tipo di missile è stato usato ''contro un edificio a una distanza relativamente ravvicinata'', sono le parole di Kirby riportate dalla Cnn. "È difficile sapere quale fosse esattamente la giustificazione per questo, ma potrebbe benissimo essere legato a problemi di prestazioni che stanno riscontrando rispetto alle munizioni guidate di precisione''. Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha dichiarato domenica scorsa di non considerare "l'uso di questo tipo di arma come una sorta di punto di svolta", ha aggiunto Kirby.