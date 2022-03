Johnson: altri 6mila missili all'esercito di Kiev

Il Regno Unito consegnerà altri 6.000 missili all'Ucraina: lo ha annunciato il premier britannico Boris Johnson. "Il Regno Unito lavorerà con i (suoi) alleati per aumentare il sostegno militare ed economico all'Ucraina", ha affermato Johnson in vista dei vertici della Nato e del G7 in programma oggi a Bruxelles, un mese dopo l'inizio dell'invasione russa. Il premier ha anche annunciato aiuti per circa 30 milioni di euro all'esercito ucraino.