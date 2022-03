Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 30

Von der Leyen e Biden: dall'Unione europea e gli Stati Uniti 1,5 miliardi in aiuti umanitari all'Ucraina

"Gli Stati Uniti annunciano che sono pronti a fornire più di 1 miliardo di dollari in nuovi finanziamenti per l'assistenza umanitaria per le persone colpite dalla guerra russa in Ucraina e dai suoi gravi impatti in tutto il mondo nei prossimi mesi. La Commissione europea ha messo a disposizione 550 milioni di euro in aiuti umanitari e di emergenza". Lo si legge nella dichiarazione congiunta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del presidente Usa, Joe Biden. “Continuiamo a mobilitare e coordinare significativi aiuti umanitari per sostenere le persone in Ucraina, coloro che sono stati costretti a fuggire e coloro che sono stati colpiti dai gravi impatti che la guerra russa sta causando in tutto il mondo”.