Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 32

Zelensky: i russi come i nazisti, dovranno rispondere delle distruzioni

I militari russi hanno l'ordine di distruggere "ospedali, scuole, chiese, memoriali dell'Olocausto, tutto ciò che rende il nostro un popolo. Ottanta anni fa i nazisti hanno cercato di prendere l'Europa allo stesso modo in cui agiscono gli occupanti dell'Ucraina. Nessuno glielo perdonerà. Dovranno risponderne, probabilmente non a Norimberga ma il senso sarà quello. Vedrete. Lo garantiremo". Lo ha dichiarato in un nuovo video su Facebook il presidente ucraino. Volodymyr Zelensky ha poi chiesto di nuovo armi all'Occidente.



