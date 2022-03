Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 34

Oggi previsto un nuovo colloquio tra Macron e Putin

Il presidente francese. Emmanuel Macron, ha in programma oggi un nuovo colloquio telefonico con il leader russo Vladimir Putin. Lo riferisce la Tass, sulla base di quanto la portavoce del ministero degli Esteri francese, Anne-Claire Legendre, ha annunciato al canale televisivo Bfm: "La Francia intende mantenere questo canale aperto al dialogo". Macron ha già avuto "una serie di lunghe conversazioni con il presidente della Russia", l'ultima risale al 22 marzo scorso. Nel prossimo colloquio, il presidente francese intenderà affrontare con Putin i dettagli dell'operazione umanitaria per far evacuare i civili da Mariupol con la partecipazione di Grecia e Turchia. Rispondendo a quanto affermato dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, sulle misure di ritorsione previste per i visti contro i paesi ostili, Legendre ha osservato che "tutti i paesi dell'Ue sono inclusi nell'elenco dei paesi ostili. Al momento non sappiamo come la Russia affronterà questo problema nella pratica".