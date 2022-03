Live guerra in Ucraina: la cronaca minuto per minuto: giorno 35

Uman Rights Watch: le forze russe usano mine antiuomo

Le forze russe che combattono in Ucraina hanno usato mine antiuomo vietate nella regione orientale di Kharkiv. Lo ha affermato Human Rights Watch. Secondo l'organizzazione "le mine antiuomo sono state localizzate dai tecnici ucraini dello smaltimento di ordigni esplosivi il 28 marzo. La Russia è nota per possedere queste nuove mine terrestri, che possono uccidere e mutilare indiscriminatamente le persone in un raggio di 16 metri. L'Ucraina non possiede questo tipo di mina o il suo sistema di consegna". "I paesi di tutto il mondo dovrebbero condannare con forza l'uso da parte della Russia di mine antiuomo vietate in Ucraina", ha detto Steve Goose, direttore delle armi di Human Rights Watch. "Queste armi non distinguono tra combattenti e civili e lasciano un'eredità mortale per gli anni a venire". Il trattato internazionale del 1997 per la messa al bando delle mine - si legge sul sito dell'organizzazione - vieta completamente l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento delle mine antiuomo. La Russia non è tra i 164 paesi che hanno aderito al trattato.