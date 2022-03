Live guerra in Ucraina: la cronaca minuto per minuto: giorno 36

Zelensky: "Non crediamo a nessuno sulla de-escalation russa"

Non crediamo a nessuno": lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in merito agli annunci russi in merito ad una de-escalation del conflitto in alcune regioni del Paese. "Non crediamo a nessuno, a nemmeno una di queste belle frasi", ha affermato Zelensky in un messaggio video alla nazione, aggiungendo che le truppe russe si stanno riorganizzando solo per attaccare nella regione orientale del Donbass. "Non concederemo niente - ha aggiunto -combatteremo per ogni metro del nostro territorio".