Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 37

Negoziatore di Kiev: “Ci vuole coraggio per incontrarsi ai colloqui”

I colloqui sono stati "molto tesi" all'inizio, "ci vuole coraggio per trovare soluzioni e incontrarsi". Lo dice alla Bbc il deputato ucraino Rustem Umerov, uno dei negoziatori di Kiev. "Abbiamo avuto diversi round di negoziazioni e stiamo arrivando a una sorta di articoli sul contratto di sicurezza collettiva che stiamo cercando di negoziare", ha spiegato. "Ci è stato affidato il compito di trovare una soluzione, quindi lo sto considerando come un lavoro e sto facendo del mio meglio per trovare una soluzione politica e diplomatica a questa brutale invasione", ha aggiunto. Umerov è uno dei negoziatori che ha sofferto sintomi di sospetto avvelenamento durante i colloqui di pace insieme al miliardario russo Roman Abramovich: "Ora mi sento meglio. I miei colleghi che sono più competenti in questo campo stanno analizzando di cosa si è trattato e spero che nel più breve tempo saranno in grado di finalizzare la loro analisi, così sarò in grado di commentare in modo più approfondito".