Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 7

Bianchi, scuole in prima fila per accoglienza

"Nei prossimi giorni arriveranno dall'Ucraina tanti giovanissimi che si sono trovati nella condizione disumana di lasciare le proprie scuole e i propri amici. Dobbiamo accogliere e ricevere la popolazione ucraina anche nelle nostre scuole. Scuole che saranno in prima fila. Ci stiamo organizzando, non solo per accogliere. Saremo portatori di pace, è importante che ragioniamo su questo". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenendo all'evento 'L'Italia ripudia la guerra' organizzato dalla Tecnica della scuola, nell'ambito dell'Educazione civica, per rilanciare l'articolo 11 della nostra Costituzione, a seguito dei drammatici episodi di guerra in Ucraina. "La pace non è una condizione data, non è un regalo - ha sottolineato - ma è una conquista. E possiamo costruirla se siamo costruttori di pace. La solidarietà che stiamo esprimendo al popolo ucraino non è frutto di un buon atteggiamento, ma è un dato fondante della nostra Repubblica: il dovere della solidarietà, a livello interno e internazionale, non è solo un momento emotivo, ma è un elemento fondante della nostra Costituzione". "Dobbiamo fare un grande esercizio di educazione civica - ha concluso - dobbiamo riflettere sulla Costituzione, sulla pace come conquista, dobbiamo rifiutare la guerra e avere la capacita di fare comunità con gli amici e con chi viene da noi per cercare amicizia".