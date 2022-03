Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 9

Aiea, incendio domato e radiazioni nella norma. Alle 10.30 conferenza stampa

L'incendio divampato nella centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, dopo un che un missile ha colpito gli impianti, è sotto controllo, mentre il livello di radiazioni "è nella norma". Lo comunica l'Agenzia internazionale per l'energia atomica in un tweet. Il direttore generale dell'Aiea (l'Agenzia internazionale per l'energia nucleare) Rafael Grossi annuncia per stamattina una conferenza stampa, alle 10.30, sulla situazione in Ucraina dopo l'attacco alla centrale nucleare di Zaporizhazhia.