Le presidenziali in Francia minuto per minuto

Media belgi: Macron primo nel voto all'estero, Le Pen vince nei Territori d'Oltremare

I media belgi hanno diffuso i primi risultati disponibili sul ballottaggio francese, che la stampa d'Oltralpe non può diffondere in quanto le elezioni sono ancora in corso. Si tratta da un lato dei voti già scrutinati degli elettori residenti all'estero, che con una limitatissima affluenza alle urne hanno registrato una netta vittoria del presidente uscente Emmanuel Macron. Tutt'altro andamento per i "Territori d'Oltremare", le ex colonie francesi che ancora fanno parte della République. In questi dipartimenti, secondo i primi risultati riferiti dai media belgi francofoni, Marine Le Pen sembra avere ottenuto la maggioranza dei voti.